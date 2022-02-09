Ограбившего магазин камер наблюдения вора нашли по видео с камеры наблюдения

Преступник в городе Нэшвилл, штат Теннесси, США, ограбил магазин камер наблюдения и попался благодаря видео с камеры наблюдения. Об этом сообщает WKRN.

Сотрудники компании по установке камер наблюдения Pro Systems пришли на работу и увидели, что вор разрезал забор, залез внутрь и обокрал офис. В итоге он похитил из офиса оборудование стоимостью 20 тысяч долларов.

Владельцы компании просмотрели запись с камер наблюдения и передали ее полиции. В течение нескольких часов полицейские идентифицировали, нашли и арестовали подозреваемого. «В вопросах обеспечения безопасности помогает хорошая светочувствительность и высокое качество камер. Чем больше деталей у вас есть, тем больше информации вы сможете передать», — отметил технический советник компании Брэндон Расселл.

Большую часть похищенного удалось найти. Руководство Pro Systems рассматривает возможности лучше защитить свой бизнес.

Ранее сообщалось, что в США ограбивший магазин преступник попался из-за видеоролика с акулами в Facebook. Полицейские установили геолокацию автора публикации и задержали его.