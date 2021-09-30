Грабитель попался из-за видео с акулами

Мужчина в США ограбил магазин и был задержан из-за видеоролика с акулами

В США ограбивший магазин преступник попался из-за видеоролика с акулами. Об этом сообщает The Daily Herald.

Ограбление произошло в августе. Трое мужчин в масках ворвались в магазин, торгующий марихуаной в городе Эверетт, штат Вашингтон. Угрожая сотрудникам оружием, они наполнили сумки товаром и забрали из сейфа 15 тысяч долларов.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, удалось опознать одного из грабителей по татуировке в виде знака доллара на запястье. Полицейские запросили ордер на доступ к записям в его телефоне, которых было достаточно для задержания.

Далее офицеры изучили страницу грабителя в Facebook и обнаружили, что за несколько дней до преступления он выложил видео, на котором несколько акул проплывают через стаю рыб. Подпись под видео гласила: «Сплоченная команда — это все, что тебе нужно». Автор сообщения отметил в нем двоих друзей. Полицейские проверили геолокацию обоих и установили, что в момент преступления один из них находился вместе с пойманным бандитом.

В итоге обоих преступников удалось задержать в конце сентября. Сейчас грабители находятся под стражей, поиски третьего продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейские задержали преступника, который дразнил их в Facebook. Мужчина оставил наглый комментарий под объявлением о своем розыске на странице полицейского управления.