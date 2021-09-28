Дразнивший полицейских в Facebook преступник попался и пошел под суд

Преступник из Великобритании решил подразнить полицию в Facebook и попался

В Великобритании разыскиваемый преступник, который решил подразнить полицию, попался и пошел под суд. Об этом сообщает Liverpool Echo.

27-летний Дэвид Холмс из города Скелмерсдейл, графство Ланкашир, оказался в розыске после того, как нарушил судебный запрет на приближение к неназванной женщине.

После того как его фамилия появилась в списке самых разыскиваемых преступников Ланкашира, он оставил на странице в Facebook местного полицейского управления сообщение, гласившее: «Сделайте свою работу хорошенько и найдите меня!»

В ответ полицейские предложили Холмсу поступить правильно и сдаться. «Видишь ли, Дэвид, у нас отличный послужной список по подобным делам, так что рано или поздно мы тебя найдем», — сообщили преступнику стражи порядка.

Оказалось, что правоохранители не шутили — вскоре после того, как Холмс решил посмеяться над ними, он был задержан. Сейчас мужчине предъявлены обвинения в преследовании и нарушении запретительного судебного приказа.

После ареста Холмса полицейские разместили в сети сообщение с его фотографией и подписью: «Тот неловкий момент, когда мы действительно арестовали тебя и предъявили обвинения».

Ранее сообщалось, что в США преступница возмутилась в соцсети отсутствием награды за свою поимку и попалась. Ее задержали в течение суток после появления сообщения.