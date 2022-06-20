В Нижнем Новгороде захотели открыть кибер-кафе с роботом-кассиром

Кафе с роботом-кассиром Дуняшей откроется на площади Сенной в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде захотели открыть кибер-кафе с человекоподобным роботом-кассиром Дуняшей. Как уточняет со ссылкой на представителей пермской компании «Промобот» РБК, заведение с необычным сотрудником разместят на площади Сенной, рядом с колесом обозрения.

Отмечается, что прототипом внешности Дуняши стала жена экс-директора парка имени Горького в Перми Рашида Габдуллина и обладательница титула «Миссис Пермь-2014» Диана Габдуллина. Роботизированный комплекс включает несколько элементов: фризер для приготовления мороженого, кофемашину, а также терминал для самообслуживания. Робота также «научили» поддерживать разговор с клиентами, пока те ожидают свой заказ.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что увиденный ею на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) человекоподобный робот вызвал у нее размышления об «эффекте зловещей долины».

Первую версию робота Дуняши для автоматизированной продажи мороженого и напитков разработали в апреле 2022 года пермские компании «Промобот» и «Робин Гуд Роботикс». Вторая версия Дуняши представлена на ПМЭФ-2022, где андроид продает мороженное и кофе участникам форума. Во время ожидания заказа робот поддерживает разговор, может рассказать сказку или предложить сделать совместное селфи, отмечается на сайте проекта.