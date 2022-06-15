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Ксения Собчак поделилась впечатлениями от робота Дуняши на ПМЭФ

Ксения Собчак призналась, что задумалась о природном страхе при виде робота Дуняши на ПМЭФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Человекоподобный робот Дуняша на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызвал у телеведущей и журналистки Ксении Собчак размышления об «эффекте зловещей долины» (когда похожий на человека робот провоцирует неприязнь и отвращение у наблюдателей — прим. «Ленты.ру»). Пост с ее признанием появился в среду, 15 июня, в ее Telegram-канале.

Собчак поделилась с подписчиками мыслями, которые возникают у нее при виде человекоподобных роботов. На такие размышления журналистку натолкнул вид андроида Дуняши на ПМЭФ.

«А я, в свою очередь, каждый раз при виде человекоподобных андроидов думаю о том, что вдруг эффект "зловещей долины" — это не современная гипотеза, а генетическая память? А вдруг этот природный страх перед тем, что выглядит как человек, но точно им не является, появился у человечества не просто так?» — размышляет телеведущая.

Первую версию робота Дуняши для автоматизированной продажи мороженого и напитков разработали в апреле 2022 года пермские компании «Промобот» и «Робин Гуд Роботикс». Вторая версия Дуняши представлена на ПМЭФ-2022, где андроид продает мороженное и кофе участникам форума. Во время ожидания заказа робот поддерживает разговор, может рассказать сказку или предложить сделать совместное селфи, отмечается на сайте проекта. Прототипом Дуняши стала жена экс-директора парка имени Горького в Перми Рашида Габдуллина и обладательница титула «Миссис Пермь-2014» Диана Габдуллина.

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Денис Савосин
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