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Россиянка отдохнула на Дону и описала поездку словами «лучше Сочи и Крыма»

Читательница «Тонкостей туризма» исполнила мечту и неделю сплавлялась по Дону на плоту

Фото: канал «Тонкости туризма» / Яндекс.Дзен

Российская туристка, отправившаяся в путешествие по Дону на плоту, назвала поездку «разрывом стереотипов». Впечатлениями от сплава она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что решила исполнить давнюю мечту отправиться в необычное путешествие по реке. Так, она выбрала недельный сплав по Дону на плоту, который был оснащен палатками, просторным шатром с москитной сеткой, полноценной кухней с мангалом, холодильником и газовой плиткой, а также розетками и вентиляторами. День отдыха обходился от 2,5 тысячи рублей в день.

«Ни одна из моих поездок в Крым или Сочи не дарила столько ярких эмоций и впечатлений. Днем рыбачили и готовили вкуснейшую уху, вечером жарили шашлык или коптили судаков на подвесном мангале по рецепту капитана — скажу честно, даже в самых лучших ресторанах так вкусно я не ела», — такими словами описала путешествие читательница портала.

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Россиянка добавила, что каждый день она проплывала мимо «нетронутых лесов и открыточных лугов» — в любом месте можно было останавливаться и купаться. Кроме того, за время сплава она увидела знаменитый по фильму «Они сражались за Родину» Шукшинский утес и старинный Свято-Вознесенский Кременской мужской монастырь.

«Если честно, каждый пейзаж из всех увиденных в эти дни — отдельная достопримечательность, маленькое чудо природы — каждый день и каждую минуту что-то новое. Теперь я обязательно хочу повторить, выбрав другой участок маршрута по реке Хопер, и еще раз убедиться, что речные сплавы — это комфортно, нестрашно и незабываемо», — заключила туристка.

Ранее стало известно о желании россиян добавить «экстрим» в летний отпуск. Так, 58 процентов соотечественников планируют заниматься спортом, наиболее популярным видом физической активности стал велосипед.

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Дарья Рыбак
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