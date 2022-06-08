Россияне признались в желании добавить «экстрим» в летний отпуск

«Зарплата.ру»: 58 процентов россиян планируют во время будущего отпуска заниматься спортом

Россияне массово захотели уделить внимание здоровью летом — 58 процентов соотечественников планируют во время предстоящего отпуска заниматься спортом. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса «Зарплата.ру», пишет ТАСС.

Так, наиболее востребованным видом физической активности во время отдыха стала езда на велосипеде — за нее проголосовало 25 процентов респондентов. У 23 процентов опрошенных популярностью пользуются упражнения общей физической подготовки, 17 процентов предпочитают заниматься в тренажерном зале, а 13 процентов хотят летом бегать. В меньшей степени россияне тратят летний отпуск на занятия йогой (8 процентов) и скандинавскую ходьбу (2 процента).

Кроме того, согласно полученным данным, 11 процентов соотечественников признались в желании добавить экстрим в будущий отпуск. Из экстремальных видов активности респонденты предпочитают практиковать дайвинг (19 процентов) и сплавы на каяках или байдарках (15 процентов). Также популярностью пользуются трекинг (8 процентов), сап-серфинг (7 процентов), прыжки с парашютом (7 процентов), полеты на параплане (7 процентов), серфинг (3 процента), катание на кайте, виндсерфинг и роупджампинг (по 2 процента).

Ранее стало известно, что главными опасностями для отечественных туристов в отпуске стали проблемы со здоровьем. Так, отдыхающие в Турции чаще всего сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.