Россиян предупредили о поджидающих в отпуске опасностях

Страховой Дом ВСК: в отпуске россияне чаще всего сталкиваются с болезнями ЖКТ и отитами

Главными опасностями для россиян в отпуске стали проблемы со здоровьем — чаще всего туристы жалуются на отиты, болезни ЖКТ и переломы. Об этом стало известно из результатов исследования Страхового Дома ВСК, пишет «Газета.Ru».

В Турции чаще всего россияне сталкиваются с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, 17 процентов обращений к врачу касаются отита, еще восемь — фарингита. В Египте, помимо распространенных проблем со здоровьем, путешественников поджидают опасности в море — на травмы стоп из-за морских ежей жалуются два процента туристов.

В Абхазии россияне в половине случаев обращаются к врачу из-за заболеваний ЖКТ (51 процент). Различные травмы беспокоят в семи процентах случаев, вирусные инфекции — в четырех процентах. Отмечается, что на отечественных курортах отдыхающие наиболее часто сталкиваются с переломами, ушибами, а также отитами.

Ранее в июне сообщалось, что россияне стали больше интересоваться страхованием своего здоровья в путешествиях. Так, доля продаж полисов «эконом» увеличилась до 87 процентов.