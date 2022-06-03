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Россияне стали больше переживать за свое здоровье в путешествиях

«Росгосстрах»: в июне доля продаж полисов «эконом» выросла до 87 процентов

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Доля россиян, желающих избавиться от переживаний за свое здоровье в путешествиях, выросла на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно из исследования компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В частности, туристы стали чаще интересоваться полисами «эконом» — доля их продаж в июне этого года увеличилась до 87 процентов, в 2021 она составляла 74 процента.

Выяснилось, что большинство тех, кто приобрел онлайн-полисы страхования для путешествий, отправятся в этом году на отечественные курорты — их доля составила 20 процентов. На втором месте по популярности Испания — ее выбрали 14 процентов клиентов «Росгосстраха», на третьем — Турция (семь процентов).

Отмечается, что средняя стоимость полиса для путешествий составляет от 28 рублей в день на одного человека. Помимо лечения в него входит оплата проезда к месту проживания, визит родственников в больницу, пребывание в гостинице и возмещение прочих расходов, связанных с непредвиденными обстоятельствами.

Ранее в марте российским туристам, планирующим зарубежные поездки, помимо оформления страховки порекомендовали иметь дополнительный запас наличных для непредвиденных медицинских расходов. Так, если случай подойдет под основание страхового, путешественнику компенсируют потраченные средства по возвращении на родину.

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Дарья Рыбак
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