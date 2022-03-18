Россиянам дали совет по страхованию здоровья при поездке за границу

Россиянам посоветовали иметь наличные деньги для медицинских расходов в поездках за рубеж

Российским туристам, планирующим зарубежные поездки, помимо оформления страховки порекомендовали иметь дополнительный запас наличных для непредвиденных медицинских расходов. Такой совет дала исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, ее слова передает TourDom.ru.

Алчеева отметила, что туристам не стоит беспокоиться из-за действительности страховых полисов за границей — по ее словам, российские страховые компании не ведут прямых финансовых расчетов с медучреждениями за границей, а работают с сервисными ассистентами в стране пребывания путешественника.

«Оплату на месте если и требуют, то только при обращении за несложной медицинской помощью. У нас пока нет ни одного кейса, когда путешественнику отказали бы в госпитализации в тяжелых случаях, требующих дорогостоящего лечения», — добавила собеседница портала.

Тем не менее эксперт посоветовала россиянам в любом случае закладывать в бюджет поездки некоторый запас наличных денег на непредвиденные медицинские расходы — если случай подойдет под основание страхового, эта сумма будет компенсирована по возвращении в Россию. Кроме того, Алчеева порекомендовала туристам всегда находиться на связи со своим страховщиком.

«Каждую конкретную ситуацию разрешаем в ручном режиме. Если клиника по тем или иным основаниям отказывается принимать пациента, страховая компания постарается договориться с другой больницей», — объяснила глава ERV.

Ранее в марте сообщалось, что россияне признались в нежелании путешествовать из-за больших расходов, связанных с поездками. Туристы отметили, что их смущает «общая политическая напряженность в мире», закрытие аэропортов и отмена рейсов.