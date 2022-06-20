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В Эстонии анонсировали обсуждение нового пакета санкций ЕС против России

В МИД Эстонии заявили, что 20 июня в ЕС обсудят седьмой пакет санкций против России

Фото: Monika Skolimowska / Getty Images

На заседании в понедельник, 20 июня, главы МИД стран Европейского союза (ЕС) обсудят седьмой пакет санкций против России. Об этом перед началом встречи заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Эстонии Андрес Сутть, передает РИА Новости.

Сутть анонсировал обсуждение новых ограничительных мер ЕС в отношений Москвы и призвал наращивать санкционное давление на Россию, а также усиливать поддержку Украины посредством гуманитарной и военной помощи.

«Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива (в Евросоюзе — прим. "Ленты.ру")», — сообщил Сутть.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов высказал мнение, что страны Евросоюза не готовы к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. По его словам, новый список ограничительных мер «может быть только газовым», однако на подобный шаг государства ЕС пока не готовы.

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Георгий Нестеров
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