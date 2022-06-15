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Постпред России при ЕС заявил о неготовности Европы к седьмому пакету санкций

Постпред России Чижов заявил, что ЕС не готов к газовому пакету санкций против Москвы
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Страны Европейского союза (ЕС) не готовы к вводу седьмого пакета санкций против Москвы. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы», — рассказал дипломат. По его словам, учитывая этот факт, разговоры о новых рестрикциях против России преждевременны.

23 мая официальный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Европу ждут долгие страдания, если она не откажется от импорта российского газа. Однако он счел допустимыми покупки газа из России для тех стран, которые сейчас не могут его заменить.

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Виктория Кондратьева
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