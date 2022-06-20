Популярный стример назвал причину частых психических расстройств у блогеров

Tamer назвал страх потерять востребованность причиной психических расстройств у блогеров

Популярный стример Frame Tamer (настоящее имя — Александр Ермолаев) назвал причину частых психических расстройств у блогеров. В интервью каналу «Вписка» на YouTube он рассказал, что блогеры нередко пребывают в депрессии из-за страха потерять востребованность.

«Время больших перемен, время быстрой скорости, время быстрого контента, время, когда сегодня ты востребован, а завтра уже нет. Все развивается нереально», — ответил блогер на вопрос о том, почему творческие люди чаще всего страдают от психических заболеваний.

Tamer также отметил, что многие люди не понимают, как важно вовремя обратиться к психологу в случае проблем с ментальным здоровьем. «У нас это развито? Нет. Психологов считают шарлатанами, и отказываются платить им 5-10 тысяч за сеанс, но жить всю жизнь с проблемами готовы», — добавил он.

Ранее блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) призналась, что на протяжении нескольких лет страдает от депрессии и других психических проблем, связанных с этим недугом. По ее словам, ее периодически в «самые неподходящие моменты» мучают приступы удушья и паники.