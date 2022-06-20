Пятилетняя девочка написала книгу и установила мировой рекорд

UPI: пятилетняя Белла Джей Дарк из Великобритании выпустила книгу и стала рекордсменкой

Девочка из Великобритании написала и выпустила в продажу собственную книгу и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Пятилетняя Белла Джей Дарк установила мировой рекорд, став самым юным автором женского пола, которому удалось опубликовать собственное произведение и продать его тиражом более одной тысячи экземпляров. Это количество является обязательным условием для регистрации рекорда. В момент публикации Дарк было пять лет и 211 дней.

Рекордсменка не только самостоятельно придумала историю, но и нарисовала иллюстрации для своей книги, которая называется «Потерявшаяся кошка». «Мы с мужем очень-очень гордимся ею. Это история о кошечке, которая потерялась и поняла, что не нужно гулять без мамы. По-моему, это очень правильный посыл», — сказала мать Беллы Челси Сайм.

Самым молодым автором мужского пола, опубликовавшим свою книгу, с 2017 года является Танувана Серасингхе из Шри-Ланки. Ему было четыре года и 356 дней, когда в продажу вышло его произведение под названием «Вредная еда».

В июне 2021 года сообщалось, что российский школьник Антон Кайзер из Нижнего Тагила опубликовал книгу в 17 лет и установил мировой рекорд. Он стал самым юным автором автобиографии.