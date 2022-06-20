Россияне рассказали о закупке товаров из-за угрозы дефицита

РБК: пятая часть россиян с марта по май запасалась товарами, опасаясь их дефицита

Пятая часть россиян с марта по май запасалась теми или иными товарами, опасаясь их дефицита в будущем. Об этом говорится в исследовании центра НАФИ, передает РБК.

Так, россияне рассказали, что закупали крупу (12 процентов); макароны (10 процентов); бытовую химию (8 процентов), консервы (7 процентов), лекарства (7 процентов), средства личной гигиены (7 процентов), косметику и парфюмерию (3 процента), табак (3 процента) и алкоголь (2 процента), одежду и обувь (2 процента), а также детские товары (2 процента).

При этом жители российской столицы чаще других закупались косметикой и парфюмерией (9 процентов), одеждой и обувью (8 процентов), а 6 процентов россиян 24–35 лет покупали товары для детей. Женщины чаще, чем мужчины, приобретали впрок средства личной гигиены (9 процентов) и бытовую химию (10 процентов).

Ранее сообщалось, что объем интернет-торговли в России за первые четыре месяца 2022 года вырос в полтора раза — до 1,5 триллиона рублей, а ее доля в общем обороте ретейла достигла рекорда — 11,8 процента. «Общий объем интернет-торговли в России по итогам четырех месяцев (январь-апрель) 2022 года составил 1,5 триллиона рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 50 процентов.