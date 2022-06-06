Онлайн-торговля в России выросла в полтора раза

АКИТ сообщила, что онлайн-торговля в России за четыре месяца выросла на 50 процентов

Объем интернет-торговли в России за первые четыре месяца 2022 года вырос в полтора раза — до 1,5 триллиона рублей, а ее доля в общем обороте ритейла достигла рекорда — 11,8 процента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Общий объем интернет-торговли в России по итогам четырех месяцев (январь-апрель) 2022 года составил 1,5 триллиона рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 50 процентов. В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8 процента — на сегодня это максимальные показатели отрасли за все время ее существования», — уточняется в сообщении ассоциации.

На внутренний рынок приходится 96,7 процента продаж — за январь-апрель россияне купили товаров на 349,7 миллиарда рублей. Топ-5 самых популярных товарных категорий в апреле остался прежним, однако внутри перечня произошло перераспределение позиций: одежда и обувь заняли традиционно третье место, а продукты вернулись на четвертое. По заявлению АКИТ, ажиотажный спрос на продовольствие, зафиксированный в марте, в апреле стабилизировался.

Пятая часть продаж пришлась на цифровую и бытовую технику, 17 процентов — на мебель и товары для дома, 16,5 процента — одежду и обувь, 13 процентов — на продукты, восемь процентов — на красоту и здоровье. Наибольший рост спроса в апреле наблюдался у двух категорий: садовая техника и инструменты (плюс 235 процента) и ювелирные изделия и часы (плюс 229 процента).

Объем трансграничной торговли упал в два раза (минус 51 процент) и составил три процента — 11,7 миллиарда рублей. АКИТ отметила, что фактически кросс-бордер «ушел в ноль»: покупки отсутствуют в большинстве товарных категорий, а в оставшихся шести сократились до минимума: минус 92 процента одежда и обувь, минус 39 процентов красота и здоровье, минус 31 процент мебель и товары для дома, а также спорттовары, минус 25 процентов автозапчасти, минус 19 процентов цифровая и бытовая техника.

Наиболее стабильной статьей экспорта остаются энергоресурсы. Ранее сообщалось, что Россия заработала на продаже энергоресурсов в Европу 47 миллиардов долларов за март и апрель — первые два месяца после начала спецоперации на Украине. Поставки принесли стране вдвое больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года, вопреки спаду экспорта газа в западные страны практически на 28 процентов с начала 2022 года. Причиной увеличения прибыли страны стал резкий рост цен на топливо.