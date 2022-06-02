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Доходы России от продажи нефти и газа в Европу выросли вопреки спаду экспорта

За март и апрель Европа заплатила России за газ и нефть $47 млрд

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Россия заработала на продаже энергоресурсов в Европу 47 миллиардов долларов за март и апрель — первые два месяца после начала спецоперации на Украине. Поставки принесли стране вдвое больше доходов, чем за аналогичный период прошлого года, вопреки спаду экспорта газа в западные страны практически на 28 процентов с начала 2022 года, передает CNN. Причиной увеличения прибыли страны стал резкий рост цен на топливо.

На сегодняшний день шесть европейских стран — Польша, Болгария, Финляндия, Дания, Германия и Нидерланды — лишились поставок от «Газпрома» из-за отказа оплачивать газ в рублях по требованию России. Общий объем потерь составил 20 миллиардов кубометров. Несмотря на остановку экспорта в эти страны, журналисты прогнозируют, что доходы Москвы от продажи энергоносителей продолжат значительно увеличиваться — 1 июня стоимость фьючерсного контракта на газ с поставкой в июле достигает 925,7 доллара за тысячу кубометров.

Ранее «Газпром» заявил в своем Telegram-канале, что с января по май экспорт газа за рубеж составил 61 миллиард кубометров, что на 23,2 миллиарда кубометров меньше, чем за тот же период прошлого года. Компания также сообщила о снижении добычи природного газа на 4,8 процента, до 211,4 миллиарда кубометров.

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Аналитики Bloomberg подсчитали, что в текущих условиях Россия может заработать рекордные 285 миллиардов долларов за экспорт нефти и газа. Согласно данным Евросоюза, продажа топлива зарубежным странам уже приносит Москве 800 миллионов евро в день.

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Софья Ермакова
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