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Женщине доставили купленное на Amazon кресло вместе с пробиркой крови

New York Post: женщина получила заполненную кровью пробирку вместе с посылкой с Amazon

Фото: @jenbegakis

Женщина заказала кресло на Amazon и вместе с посылкой получила заполненную кровью пробирку. Об этом сообщает New York Post.

По словам Джен Бегакис, она купила кожаное кресло и после того, как его доставили, принялась за распаковку. К ее удивлению, в коробке с мебелью она обнаружила полную крови медицинскую емкость. «Если я скажу вам, что кожаное кресло, которое я заказала на Amazon, было упаковано с заполненной кровью пробиркой, вы мне поверите?» — спросила Бегакис на своей странице в социальной сети.

Испуганная женщина сразу же написала письмо в компанию с просьбой объяснить, как в коробку с ее креслом попал столь странный предмет. Ее уведомили, что обращение принято, но объяснений она пока не получила.

Ранее сообщалось, что житель английского города Уорсли, графство Большой Манчестер, обнаружил горы мусора, живого удава, скорпиона, тарантула и других рептилий, рыб и жуков, которых оставил съехавший из его бунгало арендатор. Предположительно, жилец был любителем животных и спасал змей и других существ.

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Евгения Черкасова
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