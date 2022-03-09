Владелец жилья нашел огромную змею среди оставленных арендатором гор мусора

Арендатор оставил хозяину жилья рептилий, тарантула и горы мусора

Житель английского города Уорсли, графство Большой Манчестер, обнаружил горы мусора, живого удава, скорпиона, тарантула и других рептилий, рыб и жуков, которых оставил съехавший из его бунгало арендатор. Об этом сообщает The Mirror.

47-летний владелец жилья Фил Тьюкесли вернулся в Англию после шести лет проживания за границей. Хозяин официально уведомил арендаторов, которые жили в принадлежащем ему бунгало, о необходимости освободить жилплощадь. Но пара, которая жила в помещении с дочерью-подростком, не выезжала еще год.

В конце концов, хозяину удалось получить доступ к своему жилью. Когда он попал в помещение, оказалось, что оно полностью забито мусором. Тьюкесли нашел огромного двухметрового удава и еще одну живую змею, а также две мертвые рептилии. После отъезда жильцов он обнаружил скорпиона, тарантула, рыб, а также жуков, которые ползали по ковру. Сам ковер покрылся плесенью, пропах мочой и частично сгнил, в нем были черви. Судя по отверстиям, проеденным в вещах по всему дому, в жилище завелись грызуны.

Предположительно, жилец был любителем животных и спасал змей и других существ. Соседи сказали, что арендаторы выглядели запасливыми людьми: каждый день они получали доставку заказов, и никогда ничего не выбрасывали.

Англичанин позвонил в Королевское общество защиты животных и оставил ключ у соседей, чтобы специалисты общества приехали и забрали гигантскую змею. Представители общества вызвали полицию. Сотрудник правоохранительных органов пришел, чтобы зафиксировать изъятие животных. После того как животных увезли, владелец бунгало сменил замки и дал арендаторам месяц на то, чтобы вывезти вещи, прежде чем он сможет начать расчищать дом.

На расчистку мусора у Тьюкесли, его 40-летней возлюбленной Лизы МакКартни и их друзей ушло 54 часа. Вывоз мусора и расчистка дома обошлись англичанину в 1,2 тысячи фунтов стерлингов (большее 200 тысяч рублей). Еще больше денег потребуется на то, чтобы вернуть дом в первоначальное состояние.

«Я испытал сильный стресс, пока пытался заставить их съехать, а затем — когда обнаружил все это. В конце года мы собираемся пожениться, и подобные события нам явно не на пользу», — сокрушался в беседе с журналистами Тьюкесли.

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Йорка, США, впала в депрессию и накопила в своем доме 27 тонн мусора. Фактически она жила на небольшой площадке на лестнице, окруженной двухметровой кучей мусора в трех спальнях, внизу, в холле и на кухне.