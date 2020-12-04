Женщина впала в депрессию и накопила дома 27 тонн мусора

Жительница Нью-Йорка, США, впала в депрессию и накопила в своем доме 27 тонн мусора. Об этом сообщает издание Daily Star.

Женщина в возрасте около 60 лет по имени Сильвия (Sylvie) годами страдала от депрессии и никого не впускала в свой дом. Она не могла найти в себе силы, чтобы убраться. В результате в ее доме накопилось 27 тонн мусора, который заблокировал ей доступ в ванную, кухню, спальни и другие помещения дома.

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«Комнаты были в ужасном состоянии от пола до потолка, фактически в дом нельзя было войти. Я спала на кипе мусора и пользовалась ванной комнатой, только если пролезала через мусор. У меня не было кухни, так как я не могла добраться до нее. У меня не было крана, я не могла подойти к холодильнику или к морозилке. Я просто сидела перед входом в дом целыми днями», — рассказала американка.

Фактически она жила на небольшой площадке на лестнице, окруженной двухметровой кучей мусора в трех спальнях, внизу, в холле и на кухне. Она хранила еду в холле.

Соседи женщины Крэг (Craig) и Сара (Sarah) заметили, что она никогда не выставляет мусор, чтобы его увезли. Они начали общаться с женщиной и поняли, что ей требуется помощь. Сильвия рассказала им о состоянии своего дома и о том, что она чувствует себя ненужной и безнадежной. В конце концов она пустила Крэга в дом в надежде, что он сможет помочь.

Крэг и Сара начали искать тех, кто мог бы помочь Сильвии, и связались с благотворительной организацией Community Bees. Волонтеры организации Михаэла (Michaela) и Паулина (Pauline) помогли Сильвии удалить из дома мусор и отремонтировать дом. Они помогли Сильвии установить новые половицы, духовку и кухонный кран.

«Я не знаю, как благодарить Михаэлу и Паулину, и они все еще приходят ко мне и помогают каждую неделю. Мы болтаем, смеемся и наслаждаемся компанией друг друга. Им можно просто позвонить, и они придут», — сказала Сильвия. Теперь женщина заботится о своем психическом самочувствии с помощью профессионалов. Она посещает врача и принимает лекарства.

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