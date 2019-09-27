Женщина покрылась личинками из-за неопрятного мужа и умерла

Присяжные признали виновным 67-летнего англичанина Ричарда Уоллаха, который оставил больную раком жену умирать в ужасных условиях. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Уоллах проживал со своей женой в Ливерпуле. В 2017 году он пришел в местную больницу и сообщил, что его жене стало плохо и она упала. Он рассказал медикам, что не мог вызвать скорую, так как в их доме нет телефона. Парамедики прибыли в дом и ужаснулись состоянием пациентки. По их словам, это «худшее состояние, которое врачи когда-либо видели».

61-летняя Валери Уоллах сидела в заваленной мусором и хламом комнате. На ее теле были пролежни, между складками кожи завелись личинки, отметили медики. Тело пациентки было в фекалиях и моче, ее кожа местами отваливалась. Женщину сразу госпитализировали, однако она скончалась через 19 дней. Причиной смерти стал сепсис, который развился из-за пролежней. Уоллах также была больна раком молочной железы, что, вероятно, стало причиной ее беспомощности, ей требовался уход.

Доктора добавили, что когда сообщили в больнице мужу о вероятной смерти супруги, он попросил разобраться с его проблемой. Мужчина начал жаловаться, что вот уже несколько недель его мучает запор.

На суде мужчина отрицал свою вину и сказал, что обижен на обвинения. Уоллах объяснил беспорядок в доме неопрятностью и сказал,что не знал о состоянии жены. В четверг, 26 сентября, суд присяжных признал англичанина виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности. Все время до вынесения приговора мужчина продолжал жить в той комнате, в которой умерла его жена.

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