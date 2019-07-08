Видео: mirror.co.uk

В городском округе Гуйян китайской провинции Гуйчжоу врач обнаружил в горле пациентки живую пиявку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

65-летняя женщина обратилась с жалобами на боль и кашель кровью в одну из местных больниц. Врач провел бронхоскопию и осмотрел ее дыхательные пути: он обнаружили в горле женщины живого паразита диаметром два сантиметра, который плотно прилегал к ее трахее.

Хунмей не стал сразу удалять пиявку и решил заморозить ее, чтобы избежать осложнений. После этого он аккуратно извлек ее и обработал рану. Сама пациентка призналась, что имеет привычку пить неочищенную воду, так как работает на ферме. Доктор отметил, что таким образом она глотала яйца или личинки паразитов, которые вылупились в ее организме.

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