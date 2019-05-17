Врачи вытащили из носа мужчины двух пиявок

В провинции Гуанцзи, Китай, мужчина пожаловался на постоянные кровотечения из носа, после чего врач обнаружил у него двух пиявок. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Работник цитрусовой фермы по фамилии Цао обратился к ЛОРу на десятый день кровотечения из носа. Врач Чжоу Фуцуй осмотрела пациента с эндоскопом и увидела двух паразитов. По словам мужчины, он часто умывался грязной водой.

Материалы по теме «Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки

Пиявкам удалось глубоко спрятаться в узких ноздрях пациента, что затруднило их удаление. Однако доктору Фуцуй все же удалось извлечь их из носа с помощью щипцов. Длина паразитов составила пять сантиметров.

По словам специалиста, пиявки очень выносливы, поэтому они спокойно могут обитать в организме человека. Она добавила, что в сырой воде чаще всего содержатся яйца паразитов, которые не видны человеческому глазу.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина, предпочитавший есть сырое мясо, скончался от паразитического червя. Его личинки вызвали ряд различных заболеваний, которые привели к летальному исходу.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!