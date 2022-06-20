Ивлеева назвала главный минус популярной европейской страны

Анастасия Ивлеева пожаловалась на то, что в Швеции после 22:00 нельзя купить алкоголь

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева назвала главный минус жизни в Швеции. Блогерша пожаловалась на то, что в этой европейской стране невозможно купить алкогольные напитки и еду поздним вечером. О недостатках жизни в Швеции Ивлеева рассказала в своем Telegram-канале.

«Что сказать, в Швеции конечно все хорошо, но после 22:00 ни вина не выпить, ни ***** [еды] не сожрать», — написала Ивлеева. Знаменитость отправилась в Швецию на выходные. Блогерша попросила фанатов не переживать и добавила, что вернется в Россию.

В середине апреля Ивлеева высказалась об эмиграции из России. Телеведущая заявила, что не намерена переезжать. «Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу», — ответила Ивлеева на вопрос подписчика.

До этого некоторые СМИ написали о том, что ведущая якобы покинула Россию. Сообщения об этом появились после того, как она рассказала о том, что уехала в Турцию. Ивлеева уточняла, что поездка была рабочей, и добавляла, что намерена пробыть в другой стране недолго.

Власти Швеции в 2020 году запретили продажу алкоголя после 22:00 из-за пандемии COVID-19. Первоначально запрет вводился до февраля 2021 года, однако затем неоднократно продлевался.