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Ивлеева высказалась об эмиграции из России

Телеведущая Ивлеева заявила, что не намерена покидать Россию

Фото: Telegram-канал «Настя Ивлеева»

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о том, планирует ли она уезжать из России. Мыслями об эмиграции она поделилась в своем Telegram-канале.

«Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу», — ответила Ивлеева на вопрос подписчика о том, намерена ли она переезжать. Другие подробности она не сообщила.

В начале апреля блогерша рассказала о путешествии в Турцию. Ивлеева заявила, что отправилась в страну в связи с рабочей поездкой и пробудет за рубежом недолго. После этого ряд СМИ сообщил о том, что ведущая покинула Россию.

Ранее об эмиграции высказалась ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова. Она опровергла информацию о своем переезде из России в Армению и заявила, что приезжала в страну в отпуск.

30 марта слухи о своей эмиграции также опровергла актриса и ведущая Юлия Меньшова. Она заявила, что находится в Москве.

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Маргарита Щигарева
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