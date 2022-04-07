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Ведущая Первого канала опровергла слух о своей эмиграции

Ведущая Стриженова назвала враньем публикации о своем переезде из России в Армению

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса, ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова опровергла слух о своей эмиграции в Армению, появившийся в СМИ после ее рассказа о поездке в Ереван. В своем Telegram-канале она назвала враньем такие статьи и раскритиковала издания, опубликовавшие их.

По словам телеведущей, сведения о том, что она якобы навсегда покинула Россию, — ложные. Актриса отметила, что находилась в Армении с 4 по 6 апреля. «"Полетела в Ереван" и "сбежала из России" — это две большие разницы», — подчеркнула Стриженова.

Она также пожаловалась на критику со стороны пользователей сети, которую спровоцировали подобные статьи. Ведущая отметила, что из-за фейковых публикаций начала получать оскорбления. Помимо этого, Стриженова выразила уверенность в том, что подобные публикации ставят под угрозу ее работу в МХАТ имени Горького и подрывают доверие к ней как к ответственному сотруднику и ведущей Первого канала с многолетним стажем.

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«Всем, кто написал фейковые новости о том, что я якобы "сбежала и предала свою Родину", даю ровно сутки, чтобы убрать это вранье со своих страниц. Дальше я начну действия в рамках правового поля!» — обратилась она к СМИ.

Стриженова рассказала о поездке в Армению 5 апреля в своем Telegram-канале. Она уточнила, что находится в Ереване, и опубликовала фотографии путешествия. После этого некоторые СМИ заявили об эмиграции телеведущей.

Ранее слух о переезде из России опровергла ведущая Юлия Меньшова. Она подчеркнула, что находится в Москве. Перед этим предположения об эмиграции также прокомментировал телеведущий Дмитрий Шепелев. Он сообщил, что не уезжал из страны.

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Маргарита Щигарева
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