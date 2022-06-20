Россиянин избил женщину-контролера из-за давнего конфликта и попал на видео

В Подмосковье на станции «Баковка» мужчина жестоко избил контролера и попал на видео

В Подмосковье на железнодорожной станции Баковка мужчина жестоко избил женщину-контролера. Момент драки попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как прямо у турникетов, установленных возле входа на станцию, мужчина набросился с кулаками на женщину. Он нанес ей несколько ударов по голове, после чего повалил и начал бить ногами.

Прекратить избиение смог другой сотрудник железной дороги, который подошел к агрессивному мужчине и увел его. После этого пострадавшая встала и ушла, держась за голову.

Инцидент произошел еще в мае 2022 года, однако видео появилось только сейчас. По предварительным данным, нападавший, который ранее сам работал контролером на этой станции, был пьян, а напал на женщину он из-за давнего конфликта. Позднее на него составили административный протокол, а пострадавшая уволилась с работы.

Ранее в электричке под Истрой мужчина избил двух подростков из-за серег в носу и попал на видео. Издевательства, во время которых он кричал, что «ненавидит неформалов», мужчина фиксировал на камеру.