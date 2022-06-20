Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин избил женщину-контролера из-за давнего конфликта и попал на видео

В Подмосковье на станции «Баковка» мужчина жестоко избил контролера и попал на видео

В Подмосковье на железнодорожной станции Баковка мужчина жестоко избил женщину-контролера. Момент драки попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как прямо у турникетов, установленных возле входа на станцию, мужчина набросился с кулаками на женщину. Он нанес ей несколько ударов по голове, после чего повалил и начал бить ногами.

Прекратить избиение смог другой сотрудник железной дороги, который подошел к агрессивному мужчине и увел его. После этого пострадавшая встала и ушла, держась за голову.

Инцидент произошел еще в мае 2022 года, однако видео появилось только сейчас. По предварительным данным, нападавший, который ранее сам работал контролером на этой станции, был пьян, а напал на женщину он из-за давнего конфликта. Позднее на него составили административный протокол, а пострадавшая уволилась с работы.

Ранее в электричке под Истрой мужчина избил двух подростков из-за серег в носу и попал на видео. Издевательства, во время которых он кричал, что «ненавидит неформалов», мужчина фиксировал на камеру.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Аксенов рассказал о пропавших без вести при ударе ВСУ по буровым платформам
Россиянин на электросамокате из-за угла наехал на 87-летнюю женщину
Евросоюз приготовился выделить Украине миллиарды евро
Признание Россией республик Донбасса включили в школьную программу
Дети Кейт Миддлтон появились на праздничных фото в дешевой одежде
Россиянам дали совет на время отключения горячей воды
TikTok восстановила аккаунт «Sputnik Беларусь»
Россиянин избил женщину-контролера из-за давнего конфликта и попал на видео
СКР возбудил 20 уголовных дел в отношении директора Дворца молодежи
Оценена вероятность снижения курса рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.