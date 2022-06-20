Жестокое избиение подростков в подмосковной электричке попало на видео

В электричке под Истрой мужчина избил двух подростков из-за серег в носу и попал на видео

В электричке под Истрой мужчина жестоко избил двух подростков из-за серег в носу и попал на видео. Соответствующие кадры были опубликованы в группе «ДТП и ЧП. Москва и МО» во «ВКонтакте».

На появившемся видеоролике видно, как один из подростков с окровавленным лицом извиняется перед мужчиной в подмосковной электричке за свой внешний вид. Другой парень после оскорблений нападавшего также вынимает из носа серьгу. Издевательства мужчина фиксирует на камеру мобильного телефона и кричит, что он «ненавидит неформалов».

Позже нападавший решил похвастаться и скинул видео с избиением подростков в электричке друзьям. На гневные вопросы пользователей под постом мужчина ответил, что с полицией «уже порешал вопросы».

Официальных комментариев правоохранительных органов Московской области на данный момент нет.

Ранее в городе Урень Нижегородской области двое подростков жестоко избили инвалида. По словам местных жителей, они из обеспеченных и благополучных семей. Сотрудники полиции организовали проверку.