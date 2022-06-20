Японский эсминец и самолет отследили передвижение российских кораблей

Военно-морские силы самообороны Японии отследили передвижение кораблей России

Военно-морские силы самообороны Японии, а именно два корабля и патрульный самолет, отследили передвижение российских кораблей вдоль восточного побережья государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны.

Отмечается, что противолодочные корабль «Удалой», три сторожевых корабля «Стерегущий» и корабль измерительного комплекса «Маршал Неделин» прошли вдоль японских берегов с севера на юго-запад, направляясь от восточного побережья Хоккайдо в сторону префектуры Окинава. Суда флота России вышли в сторону Восточно-Китайского моря.

Патрульный самолет P-3 Orion, эсминец «Тэрудзуки» и заправочный танкер «Токива» наблюдали за их перемещением и производили сбор информации.

Ранее Минобороны Дании заявило, что российский военный корабль вошел в территориальные воды страны в Балтийском море. В связи с инцидентом МИД Дании вызвал российского посла в королевстве.