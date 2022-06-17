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Дания заявила о входе военного корабля России в территориальные воды страны

Минобороны Дании заявило, что военный корабль РФ вошел в территориальные воды королевства

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Минобороны Дании заявило, что российский военный корабль вошел в территориальные воды страны в Балтийском море. Заявление ведомства передает Reuters.

«Минувшей ночью российское военное судно дважды нарушило территориальные воды Дании. Это абсолютно безответственная, грубая и совершенно недопустимая российская провокация», — сказано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в связи с инцидентом МИД Дании вызвал российского посла в королевстве.

9 мая сообщалось, что два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Корабли КНР попытались приблизиться к японским рыболовецким судам.

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Виктория Кондратьева
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