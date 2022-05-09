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Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии

NHK: два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку

Фото: Pixabay

Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Корабли КНР попытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Для обеспечения их безопасности национальная служба безопасности на море отправила патруль и призвала покинуть этот район.

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Острова Сенкаку являются предметом споров между Пекином и Токио. После Второй мировой войны они находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. Китай считает, что японская сторона удерживает их незаконно.

Япония в свою очередь отмечает, что КНР начала претендовать на эту территорию в 1970 годах из-за того, что их акватория богата полезными ископаемыми. Спор обострился в 2012 году, когда правительство Японии выкупило три из пяти островов у частного владельца, подчеркнув их государственный статус.

18 апреля сообщалось, что Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем своего присутствия вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. По словам генерала Ёсихидэ Ёсиды, начальника штаба Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF), расширение дополнительных оборонительных сил необходимо, чтобы послать сильный сигнал претендующим на территории противникам.

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Марина Совина
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