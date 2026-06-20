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07:03, 20 июня 2026Экономика

В России выпустят «Черную книгу» растений

Закондырин: Российские ученые опубликуют «Черную книгу» растений в 2026 году
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российские ученые разрабатывают «Черную книгу» растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Об этом сообщил РИА Новости директор единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«"Черную книгу" инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим», — отметил эколог.

Закондырин рассказал, что в настоящее время ведется работа по формированию самой «Черной книги». Речь идет о более чем полутысячи видов растений, отметил он.

Как напомнил эколог, ранее также были опубликованы обновленные издания Красных книг по животным и по растениям — в 2021 и 2024 годах.

О разработке «Черной книги» растений стало известно в апреле. Работа над книгой началась в соответствии с госзаданием, утвержденным Минприроды России совместно с экспертами РАН.

Ранее сообщалось, что в России появился новый опасный вредитель.

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