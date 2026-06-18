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17:30, 18 июня 2026Экономика

В России появился новый опасный вредитель

Биолог Попович: Можжевельник находится под угрозой из-за распространения нового вредителя
Александра Качан (Редактор)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Можжевельник в России находится под угрозой из-за распространения на юге страны нового вредителя. Об этом предупредил биолог, заместитель директора по научной работе «Дирекции природных парков» Антон Попович, передает РИА Новости.

«В данный момент у нас вымирает можжевельник, так как появляется такой жук, который его поедает, — кипарисовая радужная златка», — заявил специалист. Он добавил, что на Черноморском побережье Краснодарского края растут три вида можжевельника, два из которых занесены в Красную книгу России, а один — в Красную книгу региона.

Отмечается, что кипарисовая радужная златка (Lamprodila festiva) — это опасный инвазивный стволовой вредитель, уничтожающий хвойные деревья семейства кипарисовых. Личинки этого вида прогрызают ходы под корой, из-за чего сокодвижение нарушается, а растение вскоре погибает. По словам Поповича, новые вредители появляются из-за изменения климата и недочетов в работе карантина.

Ранее стало известно, что в Курганской области началось нашествие гусениц непарного шелкопряда.

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