В России решили внести одни данные в «Черную книгу»

Российские ученые подготовят «Черную книгу инвазивных видов растений»

Российские ученые к концу 2026 года должны подготовить «Черную книгу инвазивных видов растений». Об этом сообщают «Ведомости. Устойчивое развитие» со ссылкой на Единый научный центр Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология».

Работа над книгой началась в соответствии с госзаданием, утвержденным Минприроды России совместно с экспертами РАН. В процессе создания будет участвовать Главный ботанический сад им Н. В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН), который ранее уже выпустил несколько подобных региональных книг. В настоящее время проводится работа по подготовке первого тома, посвященного инвазивным растениям, второй том будет посвящен видам животных.

Ученые объяснили, что на фоне глобального потепления и активной торговли в Россию проникают новые, чужеродные виды растений и насекомых. Они агрессивно вытесняют ценные аборигенные виды, которые не готовы к такой конкуренции. В итоге это приводит к обеднению природного разнообразия и наносит многомиллиардный экономический ущерб стране.

Ранее Рослесхоз опубликовал приказ о включении ясенелистного (американского) клена в список опасных для леса инвазивных, или чужеродных, растений.