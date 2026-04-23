В России решили внести одни данные в «Черную книгу»

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 23 апреля 2026

Российские ученые подготовят «Черную книгу инвазивных видов растений»
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sinhyu Photographer / Shutterstock / Fotodom

Российские ученые к концу 2026 года должны подготовить «Черную книгу инвазивных видов растений». Об этом сообщают «Ведомости. Устойчивое развитие» со ссылкой на Единый научный центр Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология».

Работа над книгой началась в соответствии с госзаданием, утвержденным Минприроды России совместно с экспертами РАН. В процессе создания будет участвовать Главный ботанический сад им Н. В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН), который ранее уже выпустил несколько подобных региональных книг. В настоящее время проводится работа по подготовке первого тома, посвященного инвазивным растениям, второй том будет посвящен видам животных.

Ученые объяснили, что на фоне глобального потепления и активной торговли в Россию проникают новые, чужеродные виды растений и насекомых. Они агрессивно вытесняют ценные аборигенные виды, которые не готовы к такой конкуренции. В итоге это приводит к обеднению природного разнообразия и наносит многомиллиардный экономический ущерб стране.

Ранее Рослесхоз опубликовал приказ о включении ясенелистного (американского) клена в список опасных для леса инвазивных, или чужеродных, растений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok