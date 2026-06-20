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06:57, 20 июня 2026Спорт

Команда Марокко обыграла сборную Шотландии в матче ЧМ‑2026

Сборная Марокко обыграла Шотландию во втором туре группового этапа ЧМ‑2026
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Paul Rutherford

Сборная Марокко обыграла Шотландию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент «Ленты.ру».

Матч группы C, прошедший в Бостоне, завершился победой марокканцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре записал на свой счет Исмаэль Сайбари.

После двух туров Марокко с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы. Шотландская команда, набравшая три очка, располагается на второй строчке.

В квартете C также выступают Бразилия и Гаити. На данный момент у бразильцев три очка, у гаитян — ни одного, при этом обе сборные провели на матч меньше своих соперников.

Ранее сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в США и завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте счет открыл защитник Кэмерон Берджесс, забивший автогол. На 43-й минуте увеличил преимущество защитник Александр Фриман.

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