Команда Марокко обыграла сборную Шотландии в матче ЧМ‑2026

Сборная Марокко обыграла Шотландию во втором туре группового этапа ЧМ‑2026

Сборная Марокко обыграла Шотландию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент «Ленты.ру».

Матч группы C, прошедший в Бостоне, завершился победой марокканцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре записал на свой счет Исмаэль Сайбари.

После двух туров Марокко с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы. Шотландская команда, набравшая три очка, располагается на второй строчке.

В квартете C также выступают Бразилия и Гаити. На данный момент у бразильцев три очка, у гаитян — ни одного, при этом обе сборные провели на матч меньше своих соперников.

Ранее сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в США и завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте счет открыл защитник Кэмерон Берджесс, забивший автогол. На 43-й минуте увеличил преимущество защитник Александр Фриман.