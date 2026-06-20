Команда Марокко обыграла сборную Шотландии в матче ЧМ‑2026

Сборная Марокко обыграла Шотландию во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент «Ленты.ру».
Матч группы C, прошедший в Бостоне, завершился победой марокканцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре записал на свой счет Исмаэль Сайбари.
После двух туров Марокко с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы. Шотландская команда, набравшая три очка, располагается на второй строчке.
В квартете C также выступают Бразилия и Гаити. На данный момент у бразильцев три очка, у гаитян — ни одного, при этом обе сборные провели на матч меньше своих соперников.
Ранее сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в США и завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте счет открыл защитник Кэмерон Берджесс, забивший автогол. На 43-й минуте увеличил преимущество защитник Александр Фриман.