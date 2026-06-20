Сборная США победила Австралию в матче чемпионата мира

Сборная США победила Австралию со счетом 2:0 в матче чемпионата мира

Сборная США одержала победу над национальной командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Люмен Филд» в США и завершилась со счетом 2:0. На 11-й минуте счет открыл защитник Кэмерон Берджесс, забивший автогол. На 43-й минуте увеличил преимущество защитник Александр Фриман.

Таким образом, сборная США возглавляет группу D, набрав шесть очков. Австралия находится на втором месте с тремя очками. Еще две сборные квартета — Турция и Парагвай — сыграют между собой 20 июня в 6:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России пропускает турнир из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).