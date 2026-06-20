Экономист рассказал о будущем ключевой ставки в России

Аргументы за дальнейшее снижение ключевой ставки есть, но происходить это будет медленно, рассказал директор финансовой компании Павел Анисимов. Комментарий он дал «Ленте.ру».
Ранее сообщалось, что по итогам заседания совета директоров в пятницу, 19 июня, Банк России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25 процента годовых, продолжив таким образом цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Снижение всего на 0,25 процентных пункта в Центробанке объяснили главным образом более стимулирующим, чем предполагалось ранее, характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте.
Эксперт отметил, что уменьшение шага снижения всего в 25 базисных пунктов против привычных 50 можно считать как осторожный сигнал. По его словам, Банк России подтверждает направление движения и заметно сбавляет скорость, поэтому аргументы за дальнейшее снижение остаются. Специалист указал, что годовая инфляция к середине июня составила 5,6 процента, рубль держится крепко, а инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились.
«Но сдерживающих факторов хватает. Это бюджетные расходы, рост зарплат темпами выше производительности труда и все еще повышенные ожидания по ценам. В июньском заявлении Банк России прямо предупредил, что бюджетная политика окажется более стимулирующей, чем ожидалось, и это может потребовать более высокой траектории ставки, чем закладывал апрельский сценарий. Поэтому вывод осторожный. Снижение, скорее всего, продолжится, но небольшими шагами и с возможными паузами, а темп будет напрямую зависеть от того, насколько устойчиво тормозит инфляция», — объяснил Анисимов.
Ранее инвестиционный банкир Евгений Коган рассказал, что снижению ключевой ставки Банка России может препятствовать складывающаяся ситуация с топливом, которая является проинфляционным фактором. Главным фактором, влияющим на такую динамику, остается снижение предложения из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.