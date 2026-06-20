Врач высказалась о новом способе приостановить развитие псориаза

Эндокринолог Ленькина: Медицина находит новые способы лечения псориаза

Несмотря на распространенность, вокруг псориаза до сих пор существует множество мифов и стереотипов, значительно осложняющих жизнь больных, однако медицина продвинулась вперед, найдя взаимосвязь между белками на поверхности клеток, которые «ловят» сигналы гормона ГПП-1 и псориазом, рассказала «Ленте.ру» эндокринолог Ирина Ленькина.

Врач отметила, что псориаз — это не просто заболевание, сопровождающееся зудом и воспалением, появлением на коже шелушащихся бляшек, но затрагивает еще и внутренние органы, провоцируя проблемы с почками, сердцем, печенью, суставами. Кроме того, внешние проявления болезни становятся поводом для стигматизации и значительно снижают качество жизни.

«Для пациентов с псориазом привычные действия – рукопожатия, объятия, поход в бассейн или на пляж превращаются в серьезное испытание. Исследования показывают, что пациенты с псориазом в 1,5 раза чаще страдают от депрессивных симптомов по сравнению с теми, у кого нет такого диагноза», — поделилась Ленькина.

При этом эндокринолог подчеркнула, что медицина не стоит на месте и недавно наука выявила потенциальную связь между ГПП-1-Р (рецепторами глюкагоноподобного пептида-1, белками на поверхности клеток, которые «ловят» сигналы гормона ГПП-1) и псориазом. Она обратила внимание на работу экспертов, которые сопоставили генетические варианты, связанные с экспрессией ГПП-1Р с генетическими данными десятков тысяч человек, среди которых были пациенты с псориазом.

«Результаты этого исследования заставляют рассмотреть версию о том, что введение препаратов-агонистов ГПП-1, например, семаглутида или тирзепатида – "Оземпика", "Седжаро", "Муджаро" и других, которые имитируют усиленную активность ГПП-1-рецепторов, может благотворно повлиять на состояние пациентов с псориазом», — рассказала эндокринолог.

Врач подчеркнула, что генетическая предрасположенность и фармакологическое вмешательство – не одно и то же, но уже имеющиеся клинические наблюдения вселяют осторожный оптимизм. Она отметила, что научные данные, пусть пока и не слишком обширные, подкрепляют эту гипотезу: на фоне приема тех самых препаратов для похудения у пациентов действительно улучшалось течение болезни. По ее словам, не исключено, что в перспективе к перечню показаний добавят и псориаз.

«Пока, впрочем, авторы аккуратны в своих прогнозах. Они подчеркивают: в их исследовании речь шла о врожденной, пожизненной повышенной активности рецепторов, а не о краткосрочном эффекте от уколов. В зависимости от дозировки, длительности терапии и особенностей пациента эффект может отличаться, а потому необходимы крупные рандомизированные клинические исследования, которые смогут подтвердить, действительно ли инъекции для похудения будут полезны и безопасны при псориазе», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что препараты на основе агонистов рецепторов GLP-1, которые используются для лечения диабета и ожирения, могут помогать не только снижать вес, но и бороться с воспалительными заболеваниями кожи.

“Результаты этого исследования заставляют рассмотреть версию о том, что введение препаратов-агонистов ГПП-1, например, семаглутида или тирзепатида – «Оземпика», «Седжаро», «Муджаро» и других, которые имитируют усиленную активность ГПП-1-рецепторов, может благотворно повлиять на состояние пациентов с псориазом, – говорит эксперт - эндокринолог Ирина Ленькина. – Конечно, генетическая предрасположенность и фармакологическое вмешательство – не одно и то же, но уже имеющиеся клинические наблюдения вселяют осторожный оптимизм. Научные данные, пусть пока и не слишком обширные, подкрепляют эту гипотезу: на фоне приема тех самых препаратов для похудения у пациентов действительно улучшалось (https://www.google.com/url?q=https://conexiant.com/dermatology/articles/glp1-agents-may-reduce-psoriasis-severity/&sa=D&source=editors&ust=1780567208349763&usg=AOvVaw3JAkevJ_JFkcIoGG0PsUIy) течение болезни. Это не окончательное доказательство, но довольно многообещающий сигнал для дерматологов и для миллионов пациентов”