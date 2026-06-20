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07:02, 20 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали о вредящих карьере постах в соцсетях

Эксперт Курбанова: Критика бывшего работодателя может негативно сказаться на поиске работы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Фотографии с вечеринок, политические высказывания и публичная критика даже бывшего работодателя могут негативно сказаться на поиске работы, предупредила основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. О том, какой контент в соцсетях привлекает рекрутеров, а какой становится причиной отказов, специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Если вы не строите политическую карьеру и не ищете работодателя с конкретными политическими взглядами, лучше воздержаться от публичных политических дискуссий. Для многих компаний политизированность сотрудника может восприниматься как потенциальный риск

Айгюн Курбановапрезидент Ассоциации карьерных консультантов

При этом, по словам эксперта, полное отсутствие социальных сетей сегодня также может вызвать вопросы у работодателя.

«Если человека совсем нет в социальных сетях, это иногда воспринимается как признак несовременности и ригидности, то есть неспособности адаптироваться к новым условиям. Поэтому хотя бы одну площадку стоит вести и периодически обновлять», — отметила она.

Также Курбанова посоветовала осторожно подходить к публикации развлекательного контента. По словам специалиста, фотографии с вечеринок, из ночных клубов или бесконечные отчеты о развлечениях могут сформировать у работодателя нежелательное впечатление.

«Социальные сети должны дополнять ваш профессиональный образ. Путешествия, время с семьей, посещение выставок, театров или спортивные увлечения обычно работают на репутацию, поскольку показывают широкий круг интересов. Но важно соблюдать баланс и не создавать впечатление, что какое-то хобби полностью занимает вашу жизнь», — подчеркнула эксперт.

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Собеседница «Ленты.ру» рекомендовала регулярно публиковать информацию о профессиональных достижениях — участия в конференциях, выступлениях, публикации в профильных изданиях и успешно реализованные проекты.

Вместе с тем консультант напомнила, что в социальных сетях недопустимо раскрывать конфиденциальную информацию о работодателе или публично критиковать компанию. Чрезмерное продвижение себя как независимого эксперта также может вызвать вопросы у потенциального работодателя, добавила она.

Если профиль полностью состоит из экспертного контента, публикаций и продвижения личных услуг, компания может сделать вывод, что человек в перспективе планирует развивать собственный бренд и не заинтересован в долгосрочной работе в найме. Поэтому важно заранее определить цель ведения социальных сетей и придерживаться выбранной стратегии

Айгюн Курбановапрезидент Ассоциации карьерных консультантов

Курбанова заключила, что перед поиском работы стоит проверить открытые фотографии и публикации за последние месяцы и при необходимости ограничить доступ к контенту, который может скомпрометировать кандидата, его близких или работодателя — будущего или прошлого.

Ранее стало известно, что за последний год в России сократилась текучесть кадров, хотя в 2023-2024 годах она находилась на рекордных уровнях. В предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого положения дел стал ввод большого числа новых рабочих мест.

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