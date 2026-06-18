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15:10, 18 июня 2026Экономика

Россияне стали реже менять работу

«Ъ»: Текучесть кадров в России упала после рекордных 2023-2024 годов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

За последний год в России сократилась текучесть кадров, хотя в 2023-2024 годах она находилась на рекордных уровнях. Об этом со ссылкой на расчеты Президентской академии, которые показывают на снижение и найма, и выбытия работников, пишет «Коммерсантъ».

В предыдущие два года работодателя поменял примерно каждый третий сотрудник. Основной причиной такого положения дел стал ввод большого числа новых рабочих мест.

Однако на фоне охлаждения экономики потребность компаний в работниках снизилась, а значит, возможностей для смены места работы стало меньше. По итогам 2025 года коэффициент найма снизился с 32 до 29 процентов, а коэффициент выбытия — с 33 до 29,5 процента.

При этом увеличилось количество работников в простое, а число занятых на крупных и средних предприятиях стабилизировалось. Как отмечает издание, для компаний снижение текучки кадров выглядит позитивным, так как снижает их затраты на поиск и удержание сотрудников, однако для экономики последствия такой тенденции противоречивы.

Отправленные в простой сотрудники не теряют навыков, но и не ищут более производительных рабочих мест, что не позволяет надеяться на развитие эффективных производств.

Партнер Cornerstone Владислав Быханов подтвердил, что статичный рынок труда еще обернется своей негативной стороной, если обсуждать вопрос в терминах повышения производительности.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о переохлаждении национальной экономики неуместно на фоне исторически минимального уровня безработицы в стране.

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