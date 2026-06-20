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06:47, 20 июня 2026Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ раскрыл расположение биолабораторий на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Биолаборатории расположены у Одессы, Львова, Харькова и Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Созданные при поддержке США биолаборатории на Украине расположены у Одессы, Львова, Харькова и Киева. Места раскрыл экс-сотрудник Службы безопасности республики (СБУ) Василий Прозоров, его цитирует ТАСС.

«Есть такие крупные исследовательские центры в Одессе, Львове, Харькове и Киеве. Ну и ряд более мелких, например, на базе военно-медицинской службы Министерства обороны Украины», — уточнил Прозоров.

Изначально строительство этих лабораторий оправдывали намерением помочь Киеву в разработке вакцин против опасных инфекционных болезней. Но вскоре они вышли из-под контроля украинских ведомств.

«Это привело к тому, что появилась целая сеть особо опасных объектов, которые занимались в том числе работой с особо опасными патогенами и которые фактически являлись экстерриториальными на Украине», — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о целях американских лабораторий на Украине. По его словам, они добиваются дестабилизации эпидемиологической обстановки в России.

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