Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Биолаборатории расположены у Одессы, Львова, Харькова и Киева

Созданные при поддержке США биолаборатории на Украине расположены у Одессы, Львова, Харькова и Киева. Места раскрыл экс-сотрудник Службы безопасности республики (СБУ) Василий Прозоров, его цитирует ТАСС.

«Есть такие крупные исследовательские центры в Одессе, Львове, Харькове и Киеве. Ну и ряд более мелких, например, на базе военно-медицинской службы Министерства обороны Украины», — уточнил Прозоров.

Изначально строительство этих лабораторий оправдывали намерением помочь Киеву в разработке вакцин против опасных инфекционных болезней. Но вскоре они вышли из-под контроля украинских ведомств.

«Это привело к тому, что появилась целая сеть особо опасных объектов, которые занимались в том числе работой с особо опасными патогенами и которые фактически являлись экстерриториальными на Украине», — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о целях американских лабораторий на Украине. По его словам, они добиваются дестабилизации эпидемиологической обстановки в России.