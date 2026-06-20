Онищенко: Лаборатории США на Украине добиваются ухудшения эпидобстановки в России

Американские лаборатории на Украине добиваются дестабилизации эпидемиологической обстановки в России, рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Об этом пишет ТАСС.

«Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», — указал он на цели лабораторий.

Специалист отверг возможность влияния украинских лабораторий на вспышку Эболы в Африке.

Ранее в биолаборатории Харькова выявили нарушения работы с патогенами.

