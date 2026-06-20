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03:22, 20 июня 2026Россия

Онищенко рассказал о целях американских лабораторий на Украине

Онищенко: Лаборатории США на Украине добиваются ухудшения эпидобстановки в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко . Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Американские лаборатории на Украине добиваются дестабилизации эпидемиологической обстановки в России, рассказал академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко. Об этом пишет ТАСС.

«Им была и сейчас нужна не Африка, а Россия. Они разрабатывают это для того, чтобы у нас создавать всякого рода эпидемиологические осложнения для дестабилизации обстановки, подрыва экономики, выведения из строя боеспособных частей», — указал он на цели лабораторий.

Специалист отверг возможность влияния украинских лабораторий на вспышку Эболы в Африке.

Ранее в биолаборатории Харькова выявили нарушения работы с патогенами.

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