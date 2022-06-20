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На фасаде многоквартирного дома в Череповце появится мурал

Масштабное граффити появится на фасаде дома в Череповце в честь 245 юбилея города

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Масштабное граффити появится в Череповце в честь 245 юбилея города. Соответсвующий материал и фотографии опубликованы на сайте KP.RU.

По информации издания, мурал с изображением нескольких достопримечательностей населенного пункта, эскиз которого уже доступен всем желающим, разместят на фасаде многоквартирного дома №19 по улице Командарма Белова.

Отмечается, что нанесение рисунка согласовано с жильцами: более 67 процентов собственников квартир, принявших участие в голосовании, одобрили упомянутое изображение.

По словам одного из организаторов проекта Андрея Карабанова, граффити станет одним из этапов «Идеальной улицы» — проекта, который реализуется на грант горнодобывающей компании «Северсталь».

В ноябре 2021 года на стене здания в Пскове появился арт-объект с изображением советского рок-музыканта Виктора Цоя. Мурал с портретом основателя и лидера группы «Кино» нанесли на фасад здания на улице Калинина.

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Майя Пономаренко
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