В Пскове появился арт-объект с изображением Цоя

В Пскове на улице Калинина появился мурал с изображением Виктора Цоя

На стене здания в Пскове появился арт-объект с изображением советского рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Мурал с портретом основателя и лидера группы «Кино» нанесли на фасад здания на улице Калинина. Отмечается, что инициатива по созданию рисунка принадлежит вице-спикеру Псковского областного собрания, директору ООО «Псков-Полимер» Юрию Сорокину.

Согласно информации издания, недавно на упомянутой улице установили другой объект — музыкальную скамейку с коваными декоративными элементами.

В октябре сообщалось, что в столице Калмыкии Элисте открылась стена памяти советского рок-музыканта Виктора Цоя. Граффити с портретом легендарного исполнителя и его цитатами нарисовала художница Елизавета Телкова (Art Komori). Стрит-арт украсил стену спортивного центра «Багатур» в парке «Дружба».

Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет. Музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости. Его смерть стала трагедией для целого поколения.