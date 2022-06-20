Биолог назвала три способа избавить дом от мушек

The Sun: от плодовых мушек помогут избавиться аромамасла и уксусные ловушки

Биолог Эрика Макалистер из Музея естественной истории Великобритании назвала три способа, которые помогут избавить дом от назойливых плодовых мушек. Ее слова приводит издание The Sun.

По словам Макалистер, мушки особенно активны в жару, поскольку их привлекает запах спелых фруктов, в которых при высоких температурах активнее идет ферментация. Несмотря на то что плодовые мушки безвредны, их внимание может досаждать. Избавиться от насекомых, подсказывает биолог, помогут аромамасла: мушки не переносят запаха базилика, перечной мяты, эвкалипта, лемонграсса и лаванды. Аромалампы или кухонные украшения с каплей этих масел отпугнут насекомых.

Кроме того, против мушек эффективны уксусные ловушки. Нужно налить уксус в кружку, закрыть верх упаковочной пленкой и затянуть резинкой, а после проделать отверстия в пленке, объясняет Маккалистер. Запах привлечет мушек, они проберутся в кружку и утонут.

Также ученый рекомендует накрывать чаши с фруктами крышкой, когда из них никто не ест.

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