Садовый эксперт подсказал способ прогнать ос из сада

Express: нарезанные огурцы и посаженная мята прогонят ос с участка

Садовый эксперт компании по производству и продаже парников The Greenhouse People подсказал способ, как прогнать ос из сада без пестицидов. Его слова приводит издание Express.

Специалист утверждает, что посаженные на участке травы способны отпугивать некоторых насекомых. Так, можно посадить в горшки мяту, шалфей, лемонграсс, тимьян, чьи естественные ароматические масла будут срабатывать как натуральные репелленты. Кроме того, напоминает эксперт, эти растения можно использовать как приправы. Травы, по его словам, лучше расположить в горшках вокруг уличной обеденной зоны или на веранде.

Также на стол на улице можно положить нарезанный огурец, добавляет садовый эксперт. «Огурцы вызывают отвращение у ос», — утверждает он. Для лучшего эффекта рекомендуется положить кусочки огурца в алюминиевую посуду, что запустит химическую реакцию, незаметную для человека, но невыносимую для ос.

Ранее садовод предложил верный способ избавиться от муравьев в саду без пестицидов. По словам эксперта, в борьбе с ними может помочь простая приправа — черный перец.