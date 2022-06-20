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Полиция задержала избившего пассажиров подмосковной электрички за пирсинг

Полиция задержала хулигана, избившего за пирсинг пассажиров электрички под Истрой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полиция задержала хулигана, избившего за пирсинг пассажиров подмосковной электрички под Истрой. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи планируют допросить пострадавших подростков и назначить судебно-медицинские экспертизы. Агрессора в ближайшее время доставят в следственный комитет России (СКР).

Ранее сообщалось, что хулигана ищет полиция: сотрудники управления на транспорте МВД по ЦФО приняли меры к розыску. До этого в соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено, как пьяный пассажир в электричке в районе Истры избил школьников и заставил их снять серьги из носа. Агрессивному мужчине не понравился нестандартный вид подростков.

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Леонид Микуляк
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Полиция задержала избившего пассажиров подмосковной электрички за пирсинг
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