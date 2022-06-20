Силовые структуры
Полиция задержала избившего пассажиров подмосковной электрички за пирсинг
Полиция задержала хулигана, избившего за пирсинг пассажиров электрички под Истрой
Полиция задержала хулигана, избившего за пирсинг пассажиров подмосковной электрички под Истрой. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи планируют допросить пострадавших подростков и назначить судебно-медицинские экспертизы. Агрессора в ближайшее время доставят в следственный комитет России (СКР).
Ранее сообщалось, что хулигана ищет полиция: сотрудники управления на транспорте МВД по ЦФО приняли меры к розыску. До этого в соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено, как пьяный пассажир в электричке в районе Истры избил школьников и заставил их снять серьги из носа. Агрессивному мужчине не понравился нестандартный вид подростков.