Избившего за пирсинг пассажиров электрички под Истрой объявила в розыск полиция

Избившего за пирсинг пассажиров подмосковной электрички мужчину объявила в розыск полиция

Мужчину, который избил за пирсинг пассажиров подмосковной электрички, ищет полиция: сотрудники управления на транспорте МВД по ЦФО приняли меры к розыску. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает издание «Подъем».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено, как пьяный пассажир в электричке в районе Истры избил школьников и заставил их снять серьги из носа. Агрессору не понравился нестандартный вид подростков. Видеозапись процесса осуществлял сам агрессивно настроенный пассажир.

В транспортной полиции изданию рассказали, что по данному факту сообщений или заявлений о случившемся, а также телефонограмм из медучреждений не поступало. Однако правоохранители приступили к уточнению времени и места происшествия и к выяснению личности нападавшего, после чего будет принято решение о привлечении его к ответственности по закону.

На Урале суд приговорил двух 17-летних подростков к 1,5 года воспитательной колонии за хулиганство с применением насилия: одного фигуранта признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, а второго — в угрозах убийством.