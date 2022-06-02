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Двух российских подростков осудили за избиение сверстников

На Урале подростков осудили за избиение сверстников на территории школы в городе Сухой Лог

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Урале суд приговорил двух 17-летних подростков к 1,5 годам воспитательной колонии за хулиганство с применением насилия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Свердловской области.

Также первого фигуранта признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, а второго — в угрозах убийством.

11 сентября прошлого года в городе Сухой Лог группа подростков жестоко избила двух школьников 2005 и 2008 годов рождения на территории общеобразовательной школы № 17, все происходящее они записывали на видео. Злоумышленники наносили удары по голове и в живот лежащим на земле потерпевшим. За кадром девушка призывала хулиганов продолжать избиение.

Опубликованная в сети запись вызвала широкий резонанс, после этого следователи возбудили дело. Как пишет «Интефакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, позже подсудимые извинились перед потерпевшими.

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Елизавета Новикова
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