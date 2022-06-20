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В США назвали причину продвижения России на Украине

Fox News: Запад задержал поставки оружия и «помог» России продвинуться на Украине

Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley / Reuters

Вашингтон продолжает поддерживать Киев и готовит поставки вооружений, однако из-за задержек российским войскам удается продвинуться на Украине. Об этом рассказали эксперты, опрошенные телеканалом Fox News.

По мнению главы аналитического центра «Институт по изучению войны», генерала Джека Кина (Gen. Jack Keane), западные страны фактически «помогают» Москве продвигаться дальше. Он считает, что украинской армии нужно больше оружия, чтобы сдержать продвижение российских войск.

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«Преимущество русских в количестве оружия, которое у них есть. У украинцев достаточно навыков, воли и людей, но им не хватает оружия», — подчеркнул Кин, отметив, что западная техника и боеприпасы просто не попадают на Украину вовремя.

Телеканал напоминает, что не так давно президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине в сумму 1,2 миллиарда долларов. Со дня вступления политика в должность Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Виктория Кондратьева
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